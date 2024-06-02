«Зенит» – фаворит Кубка России-2024/25. Вторым претендентом котируется «Спартак»

Букмекеры открыли линию на победу в Кубке России сезона-2024/25.

Действующий победитель «Зенит» котируется фаворитом за 3.50. Букмекеры считают, что конкуренцию петербуржцам составит «Спартак» (7.00).

В победу «Балтики» аналитики верят меньше, чем в прошлом сезоне – 100. Перед стартом сезона-2023/24 на калининградцев предлагался коэффициент 51.00.

Претенденты на победу в Кубке России-2024/25 по версии букмекеров: