«Зенит» – фаворит Кубка России-2024/25. Вторым претендентом котируется «Спартак»
Букмекеры открыли линию на победу в Кубке России сезона-2024/25.
Действующий победитель «Зенит» котируется фаворитом за 3.50. Букмекеры считают, что конкуренцию петербуржцам составит «Спартак» (7.00).
В победу «Балтики» аналитики верят меньше, чем в прошлом сезоне – 100. Перед стартом сезона-2023/24 на калининградцев предлагался коэффициент 51.00.
Претенденты на победу в Кубке России-2024/25 по версии букмекеров:
- «Зенит» – 3.50;
- «Спартак» – 7.00;
- «Динамо» – 8.00;
- «Локомотив» – 8.00;
- «Краснодар» – 8.00;
- ЦСКА – 8.00;
- «Ахмат» – 25.00;
- «Крылья Советов» – 25.00;
- «Рубин» – 25.00;
- «Ростов» – 25.00;
- «Оренбург» – 50.00;
- «Факел» – 50.00;
- «Балтика» – 100.