«Зенит» – фаворит Кубка России-2024/25. Вторым претендентом котируется «Спартак»

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Букмекеры открыли линию на победу в Кубке России сезона-2024/25.

Действующий победитель «Зенит» котируется фаворитом за 3.50. Букмекеры считают, что конкуренцию петербуржцам составит «Спартак» (7.00).

В победу «Балтики» аналитики верят меньше, чем в прошлом сезоне – 100. Перед стартом сезона-2023/24 на калининградцев предлагался коэффициент 51.00.

Претенденты на победу в Кубке России-2024/25 по версии букмекеров:

  • «Зенит» – 3.50;
  • «Спартак» – 7.00;
  • «Динамо» – 8.00;
  • «Локомотив» – 8.00;
  • «Краснодар» – 8.00;
  • ЦСКА – 8.00;
  • «Ахмат» – 25.00;
  • «Крылья Советов» – 25.00;
  • «Рубин» – 25.00;
  • «Ростов» – 25.00;
  • «Оренбург» – 50.00;
  • «Факел» – 50.00;
  • «Балтика» – 100.

Ставки на Спортсе

«Зенит» выиграл финал Кубка, уступая к 81-й минуте. К концу матча коэффициент на его победу скакнул до 11.00

4 комментария
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Шо! опять? ))
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И фавориты ещё как проигрывают 🫤🫤🫤
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ну хоть тушкой , хоть чучелком протащить кб в инфополе ((
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Давайте говорить команде комплименты-ведь в паузе нужны приятные моменты.....
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