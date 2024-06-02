В Нидерландах букмекер выиграл дело у игрока, который хотел отсудить свои проигрыши

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Букмекер Bwin (бренд Entain Group) выиграл дело у игрока из Нидерландов.

Гэмблер подал в суд на оператора с целью возместить все деньги, которые проиграл в период отсутствия регулирования на рынке. Мужчина утверждал, что Bwin, зарегистрированный на Мальте, не имеет лицензии в Нидерландах.

Игрок делал ставки в период с 2017 по 2021 год, тогда как онлайн-гэмблинг стал легальным в Нидерландах в октябре 2021 года.

Однако судья постановил, что до 2021 года у операторов не было юридической обязанности уйти с рынка, если у них нет локальной лицензии, поэтому контракт между Bwin и игроком считается действительным.

Таким образом, гэмблер проиграл дело и теперь обязан выплатить более €5 тысяч в качестве судебных издержек.

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