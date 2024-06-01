«Пари НН» остался в РПЛ. Сыграли коэффициенты до 15.00

«Пари НН» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0 в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ-2024/25.

Первый матч нижегородцы проиграли 2:1. Таким образом, «Пари НН» выиграл по сумме двух матчей и остался в Премьер-лиге.

Победа нижегородцев в основное время котировалась за 3.20. Ставки на итоговый успех «Пари НН» принимались с коэффициентом 4.15. На точный счет в матче можно было поставить за 15.00.

«Арсенал» 3-й год подряд сыграет в Первой лиге.