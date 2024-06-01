Последние 4 финала ЛЧ заканчивались со счетом 1:0. В матче «Боруссия» – «Реал» на ТМ1.5 коэффициент 4.30
«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов.
«Реал» подходит к решающему матчу в статусе явного фаворита. Сделать ставку на итоговый триумф «сливочных» можно за 1.40. Успех «Боруссии» оценивается за 3.20.
В последних 4-х финалах сыграла ставка на ТМ1.5 голов. В матче «Боруссии» и «Реала» на это можно поставить с коэффициентом 4.30.
Коэффициент на ТМ1.5 в последних 4-х финалах ЛЧ:
- ПСЖ – «Бавария» 0:1 – 8.00
- «Манчестер Сити» – «Челси» 0:1 – 3.30
- «Ливерпуль» – «Реал» 0:1 – 4.80
- «Манчестер Сити» – «Интер» 1:0 – 3.70
Матч пройдет 1 июня на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.
Ставки на Спортсе
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