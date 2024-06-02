Винисиус первым из бразильцев забил в двух финалах ЛЧ и побил рекорд Месси. Гол игрока против «Боруссии» предлагался за 2.30

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Винисиус Жуниор забил гол в финале Лиги чемпионов-2023/24.

Нападающий отличился на 83-й минуте с передачи Джуда Беллингема. Ранее игрок уже забивал в финале ЛЧ – в 2022-м против «Ливерпуля». Винисиус – первый бразилец, забивший больше одного гола в финалах ЛЧ.

По данным Opta, Винисиус также стал самым молодым игроком, забивавшим в двух финалах ЛЧ. Бразилец отличился в возрасте 23 лет и 325 дней. Таким образом, Винисиус превзошел рекорд Линеля Месси – 23 года 338 дней (в 2011 году).

Перед стартом матча на гол бразильца можно было поставить с коэффициентом 2.30.

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7 комментариев
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А золотой мяч в этом году по традиции получит Месси)
+14
-3
+11
Если это не зм для меси, то не знаю что
+9
-2
+7
Заявка на ЗМ однозначно. Претендент в этом году прям мощный
+7
-2
+5
Пока что главный фаворит ЗМ
+2
-2
0
Если и провести Копу таким же темпом и выиграть его, то я думаю ЗМ у него уже будет в кармане.
0
0
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Голы в финалах, трофеи… за них не дают золотой мяч, как у него дела с предголевыми?
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-1
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Я считаю что в данный момент он главный претендент на золотой мяч
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