Винисиус первым из бразильцев забил в двух финалах ЛЧ и побил рекорд Месси. Гол игрока против «Боруссии» предлагался за 2.30

Винисиус Жуниор забил гол в финале Лиги чемпионов-2023/24.

Нападающий отличился на 83-й минуте с передачи Джуда Беллингема. Ранее игрок уже забивал в финале ЛЧ – в 2022-м против «Ливерпуля». Винисиус – первый бразилец, забивший больше одного гола в финалах ЛЧ.

По данным Opta, Винисиус также стал самым молодым игроком, забивавшим в двух финалах ЛЧ. Бразилец отличился в возрасте 23 лет и 325 дней. Таким образом, Винисиус превзошел рекорд Линеля Месси – 23 года 338 дней (в 2011 году).

Перед стартом матча на гол бразильца можно было поставить с коэффициентом 2.30.