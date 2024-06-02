Махачев может побить рекорды Хабиба и UFC в бою с Порье

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В ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоится турнир UFC 302. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Махачев – безоговорочный фаворит за 1.15. На победу Порье предлагается коэффициент 6.00. Ничья оценивается за 66.00.

Ислам наряду с Джоном Джонсом – обладатель самой длительной действующей победной серии из нынешних бойцов UFC – 13 боев. Хабиб Нрумагомедов завершил свою карьеру на 13-й победе. В случае победы Махачев побьет рекорд легкого дивизиона по продолжительности серии.

Кроме того, Махачев занимает 2-е место по проценту побед среди всех бойцов UFC (93,33%), независимо от категории, уступая только Хабибу Нурмагомедову (100%).

Махачеву наряду с Леоном Эдвардсом, Алешандре Пантожей, Чжан Вэйли принадлежит самая длительная серия защит – два матча. В случае победы над Порье он повторит рекорд легкого дивизиона по защитам, который принадлежит Нурмагомедову, Бенсону Хендерсону, Фрэнки Эдгару и Би Джей Пенну.

Начало основного карда – в 05:00 по московскому времени.

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Ставки на бой Махачев – Порье: антирекорд американца, а удар в пах вероятнее тычка в глаз

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