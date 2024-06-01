«Акрон» поднялся в РПЛ будучи андердогом в противостоянии с «Уралом». Клуб впервые сыграет в Премьер-лиге

«Акрон» впервые сыграет в РПЛ.

«Акрон» дома уступил «Уралу» (1:2) в ответном стыковом матче, но вышел в Премьер-лигу благодаря победе в первой игре (2:0).

Перед стартом стыковых матчей фаворитом котировался «Урал» с коэффициентом 1.65. Проход в РПЛ «Акрона» оценивался за 2.10.

«Акрон» основан в 2018 году.