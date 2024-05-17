Интерес болельщиков к турниру ATP-1000 в Риме бьёт прошлогодний рекорд

Эксперты департамента трейдинга БК «Лига Ставок» отмечают, что на текущий момент количество сделанных ставок на мужской и женский турнир серии «Мастерс» в Риме уже превзошло прошлогодние значения на 7,5%, а впереди самые главные стадии – полуфиналы и финалы. По оценкам экспертов букмекера, к концу турнира объем ставок может возрасти на 25-30% (г/г).

Самым интересным для клиентов оказался матч Даниила Медведева и Хамада Меджедовича, которые смотрели более пяти тысяч клиентов «Лиги Ставок». При этом на победу российского теннисиста поставили более 60% игроков.

«Среди самых маловероятных исходов турнира можно выделить поражение Новака Джоковича чилийцу Алехандро Табило со счетом 0-2 по сетам, – прокомментировали в департаменте трейдинга. – Поставив на победу Табило, клиенты могли увеличить сумму ставки почти в девять раз, а выбрав на счет по сетам 0-2, можно было увеличить свою ставку в 20 раз».