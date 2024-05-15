Миллион фрибетов за предсказания победителей еврокубков

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Уверен, что Анчелотти снова поднимет кубок Лиги чемпионов? Веришь в Миранчука? Подкрепи свой прогноз и получи фрибеты от BetBoom! Скрась просмотр финалов еврокубков с обновленной акцией «Футбольный оракул»!

BetBoom начинает розыгрыш 1 000 000 фрибетов среди всех клиентов! Участвуй в акции онлайн или приходи смотреть финалы в клубы BetBoom, делай ставку и претендуй на бесплатный миллион.

Какие условия?

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте BetBoom. Оставить прогнозы на сайте или в любом из клубов, а также сделать одну или несколько ставок на любые спортивные события на сумму от 1000 рублей.

Прогнозы принимаются до 22 мая 21:00 по МСК на финалы Еврокубков:

●     Лига Европы. «Аталанта» – «Байер» (22 мая 22:00 по МСК)

●     Лига конференций УЕФА. «Олимпиакос» – «Фиорентина» (29 мая 22:00)

●     Лига чемпионов. «Боруссия Дортмунд» – «Реал Мадрид» (1 июня 22:00)

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 3 июня в 15:00 – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Общий призовой фонд акции составляет 1 000 000 фрибетов, которые будут поровну распределены между всеми победителями.

Гости клубов BetBoom также смогут насладиться просмотром главных футбольных событий Европы на больших экранах с сопровождением профессиональных комментаторов. Следить за актуальным расписанием трансляций будущих матчей можно на специальном сайте: https://betboomclubs.ru/broadcasts.

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