«Зенит» не побеждает 5 матчей подряд, но котируется явным фаворитом кубкового финала с ЦСКА

«Зенит» примет ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Первая игра в Москве завершилась со счетом 1:1.

«Зенит» не побеждает на протяжении 5 последних матчей – две ничьи и три поражения.

Букмекеры считают петербуржцев явными фаворитами противостояния за 1.32. На проход ЦСКА в финал можно поставить за 3.60.

Игра пройдет 15 мая и начнется в 20:45 мск.

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