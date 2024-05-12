Джокович в двух сетах проиграл 32-й ракетке мира. Зашел коэффициент 17.00

Теги Новак Джокович Ставки на спорт Ставки на теннис Алехандро Табило Ставки

Новак Джокович проиграл 32-й ракетке мира Алехандро Табило в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме со счетом 2:6, 3:6.

Матч продолжался всего 1 час 7 минут. Это самое быстрое поражение Джоковича на грунтовых турнирах ATP. Серб впервые в карьере проиграл в Риме раньше четвертьфинала.

На победу Табило можно было поставить за 10.00, успех чилийца в двух сетах котировался за 17.00.

В 1/8 финала Табило сыграет с Кареном Хачановым.

Ставки на Спортсе

Джоковича уничтожили в Риме – после падения бутылки на голову он остался без координации

 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий