Джокович в двух сетах проиграл 32-й ракетке мира. Зашел коэффициент 17.00

Новак Джокович проиграл 32-й ракетке мира Алехандро Табило в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме со счетом 2:6, 3:6.

Матч продолжался всего 1 час 7 минут. Это самое быстрое поражение Джоковича на грунтовых турнирах ATP. Серб впервые в карьере проиграл в Риме раньше четвертьфинала.

На победу Табило можно было поставить за 10.00, успех чилийца в двух сетах котировался за 17.00.

В 1/8 финала Табило сыграет с Кареном Хачановым.