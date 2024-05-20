Райо Вальекано – Атлетик: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Кампо де Вальекас

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В этом матче сойдутся две команды с разными амбициями. Райо Вальекано, хоть и занимает нижние строчки таблицы, покажет сопротивление перед более сильным Атлетиком, который борется за высокие места.

Райо Вальекано

  • Текущее положение: 16 место в Примере
  • Результат последней игры: Поражение от Барселоны 0:3
  • Форма: Забили 2 гола в последних 5 матчах, пропустив 8.

Последние 5 игр:

  • Барселона – Райо Вальекано, 3:0
  • Райо Вальекано – Гранада, 2:1
  • Валенсия – Райо Вальекано, 0:0
  • Райо Вальекано – Альмерия, 0:1
  • Вильярреал – Райо Вальекано, 3:0

Атлетик

  • Текущее положение: 5 место в Примере
  • Результат последней игры: Победа над Севильей 2:0
  • Форма: Атлетик показывает хорошие результаты, забив 8 голов в последних 5 матчах.

Последние 5 игр:

  • Атлетик – Севилья, 2:0
  • Сельта – Атлетик, 2:1
  • Атлетик – Осасуна, 2:2
  • Хетафе – Атлетик, 0:2
  • Атлетик – Атлетико, 3:1

Прогноз

Учитывая атакующий стиль обеих команд и их последние выступления, вероятно, что в этом матче будет забито более 2.5 голов.

Рекомендация: Прогноз на ТБ2.5 за коэффициент 2.0

Коэффициенты:

  • П1 – 2,9
  • Х – 3,5
  • П2 – 2,46

Где смотреть матч Райо Вальекано – Атлетик

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Райо Вальекано – Атлетик
Дата проведения
25 мая, 19.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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