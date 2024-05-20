Райо Вальекано – Атлетик: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 25 мая 2024 года
Место проведения: стадион Кампо де Вальекас
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В этом матче сойдутся две команды с разными амбициями. Райо Вальекано, хоть и занимает нижние строчки таблицы, покажет сопротивление перед более сильным Атлетиком, который борется за высокие места.
Райо Вальекано
- Текущее положение: 16 место в Примере
- Результат последней игры: Поражение от Барселоны 0:3
- Форма: Забили 2 гола в последних 5 матчах, пропустив 8.
Последние 5 игр:
- Барселона – Райо Вальекано, 3:0
- Райо Вальекано – Гранада, 2:1
- Валенсия – Райо Вальекано, 0:0
- Райо Вальекано – Альмерия, 0:1
- Вильярреал – Райо Вальекано, 3:0
Атлетик
- Текущее положение: 5 место в Примере
- Результат последней игры: Победа над Севильей 2:0
- Форма: Атлетик показывает хорошие результаты, забив 8 голов в последних 5 матчах.
Последние 5 игр:
- Атлетик – Севилья, 2:0
- Сельта – Атлетик, 2:1
- Атлетик – Осасуна, 2:2
- Хетафе – Атлетик, 0:2
- Атлетик – Атлетико, 3:1
Прогноз
Учитывая атакующий стиль обеих команд и их последние выступления, вероятно, что в этом матче будет забито более 2.5 голов.
Рекомендация: Прогноз на ТБ2.5 за коэффициент 2.0
Коэффициенты:
- П1 – 2,9
- Х – 3,5
- П2 – 2,46
Где смотреть матч Райо Вальекано – Атлетик
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- Дата проведения
- 25 мая, 19.30, «Кампо де Вальекас»