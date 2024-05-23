Генич – об увольнении Юрана из «Пари НН»: «Кажется, это решение не клуба, а генерального спонсора. Клоунада и шапито»

Константин Генич раскритиковал руководство «Пари НН» за увольнение Сергея Юрана.

Комментатор «Матч ТВ» считает, что решение об увольнении тренера принял генеральный партнер клуба — букмекерская компания PARI.

«Это вообще просто кинокомедия. То, что сделал «Пари НН», иначе как клоунадой и шапито не назовешь. Мне кажется, это решение было не клуба «Пари НН», а генерального спонсора, которому кто-то сказал, что вот есть Саша Илич, что вот он крутой специалист», — сказал Генич.

«Пари НН» уволил Юрана в конце апреля, его сменил серб Саша Илич. В трех матчах с новым тренером клуб дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

«Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ за тур до конца сезона.

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