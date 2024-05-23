«Локомотив» без задачи и мотивации». Сергей Дурасов считает, что «Балтика» победит «Локо»

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Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Балтика» – «Локомотив».

Амбассадор БК «Мелбет» считает, что калининградская команда победит.

«Локомотив» этой весной здорово играет с командами нижней части турнирной таблицы, это дорогого стоит, вскрывать низкую плотную оборону дело непростое. Не получилось только с «Уралом», но это скорее исключение.

«Балтика», в свою очередь, знает, как играть с «Локо», в последних шести матчах (это все игры в 21 веке) лишь одно поражение в основное время, и то достойное, проиграли в Москве 2:3.

У «Балтики» последний домашний матч в сезоне (если не попадут в стыки) и кроме победы варианта сохранить прописку нет, «Локомотив» без задачи/мотивации. Жду полные трибуны в Калининграде и очень сложную победу «Балтики», победят за коэффициент 2.30», – считает Дурасов.

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5 комментариев
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Дурасов уже считал, что Балтика победит Ростов.
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У Галактионова мотивация финишировать как можно выше. Хотя конечно будет жалко если Балтика вылетит.
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Ну, Локо может и третьим оказаться по итогам. Чем не мотивация?
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Ответ AR Hongover
Ну, Локо может и третьим оказаться по итогам. Чем не мотивация?
Каким образом? При победе Локо, и поражении Краснодара, очков будет поровну. Личные встречи все 1:1, дальше идет количество побед, у Краснодара из больше.
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Ответ _fr0st_
Каким образом? При победе Локо, и поражении Краснодара, очков будет поровну. Личные встречи все 1:1, дальше идет количество побед, у Краснодара из больше.
Мне почему-то показалось, что одну игру они у Красика выигрывали. Ну ладно...
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