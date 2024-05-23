«Локомотив» без задачи и мотивации». Сергей Дурасов считает, что «Балтика» победит «Локо»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Балтика» – «Локомотив».

Амбассадор БК «Мелбет» считает, что калининградская команда победит.

«Локомотив» этой весной здорово играет с командами нижней части турнирной таблицы, это дорогого стоит, вскрывать низкую плотную оборону дело непростое. Не получилось только с «Уралом», но это скорее исключение.

«Балтика», в свою очередь, знает, как играть с «Локо», в последних шести матчах (это все игры в 21 веке) лишь одно поражение в основное время, и то достойное, проиграли в Москве 2:3.

У «Балтики» последний домашний матч в сезоне (если не попадут в стыки) и кроме победы варианта сохранить прописку нет, «Локомотив» без задачи/мотивации. Жду полные трибуны в Калининграде и очень сложную победу «Балтики», победят за коэффициент 2.30», – считает Дурасов.

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