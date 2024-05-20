Альмерия – Кадис: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Медитерранео

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Состязание между Альмерией и Кадисом обещает быть интересным. Обе команды хотят закончить сезон на позитивной ноте, но у них были проблемы в последних играх. Давайте проанализируем данные, чтобы сделать прогноз.

Альмерия

Текущее положение: Занимает 20 место в Примере

Результат последней игры в турнире: Ничья с Мальоркой 2:2

Форма: В последних 5 матчах Альмерия показала нестабильные результаты, забивая 6 голов и пропуская 10.

Последние 5 игр:

Мальорка – Альмерия, 2:2

Альмерия – Барселона, 0:2

Бетис – Альмерия, 3:2

Райо Вальекано – Альмерия, 0:1

Альмерия – Хетафе, 1:3

Кадис

Текущее положение: Занимает 18 место в Примере

Результат последней игры в турнире: Ничья с Лас-Пальмасом 0:0

Форма: Кадис продемонстрировал более стабильную игру, не проигрывая в последних 3 матчах и не пропуская голов в их рамках.

Последние 5 игр:

Кадис – Лас-Пальмас, 0:0

Севилья – Кадис, 0:1

Кадис – Хетафе, 1:0

Реал Мадрид – Кадис, 3:0

Кадис – Мальорка, 1:1

Анализ и прогноз

Хотя Альмерия имеет преимущество домашнего поля, их форма в последнее время была неудовлетворительной. Кадис, наоборот, показывал стабильность, не проигрывая и не пропуская голов. Это может поддержать уверенность команды в предстоящем матче.

Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.1

Коэффициенты:

П1 – 2,1

Х – 3,6

П2 – 3,5

Где смотреть матч Альмерия – Кадис

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