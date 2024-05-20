Альмерия – Кадис: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 25 мая 2024 года
Место проведения: стадион Медитерранео
💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч
Состязание между Альмерией и Кадисом обещает быть интересным. Обе команды хотят закончить сезон на позитивной ноте, но у них были проблемы в последних играх. Давайте проанализируем данные, чтобы сделать прогноз.
Альмерия
- Текущее положение: Занимает 20 место в Примере
- Результат последней игры в турнире: Ничья с Мальоркой 2:2
- Форма: В последних 5 матчах Альмерия показала нестабильные результаты, забивая 6 голов и пропуская 10.
Последние 5 игр:
- Мальорка – Альмерия, 2:2
- Альмерия – Барселона, 0:2
- Бетис – Альмерия, 3:2
- Райо Вальекано – Альмерия, 0:1
- Альмерия – Хетафе, 1:3
Кадис
- Текущее положение: Занимает 18 место в Примере
- Результат последней игры в турнире: Ничья с Лас-Пальмасом 0:0
- Форма: Кадис продемонстрировал более стабильную игру, не проигрывая в последних 3 матчах и не пропуская голов в их рамках.
Последние 5 игр:
- Кадис – Лас-Пальмас, 0:0
- Севилья – Кадис, 0:1
- Кадис – Хетафе, 1:0
- Реал Мадрид – Кадис, 3:0
- Кадис – Мальорка, 1:1
Анализ и прогноз
Хотя Альмерия имеет преимущество домашнего поля, их форма в последнее время была неудовлетворительной. Кадис, наоборот, показывал стабильность, не проигрывая и не пропуская голов. Это может поддержать уверенность команды в предстоящем матче.
Рекомендация: Прогноз на победу хозяев за коэффициент 2.1
Коэффициенты:
- П1 – 2,1
- Х – 3,6
- П2 – 3,5
Где смотреть матч Альмерия – Кадис
Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч
- Дата проведения
- 25 мая, 19.30, «Медитерранео»