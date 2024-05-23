«В мире такого нет». Дмитрий Сергеев сравнил культуру ставок в России и на Западе

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал о разнице между культурой ставок в России и на Западе.

- Можете ли вы сами придумывать ставки, ставить коэффициенты?

– Есть несколько крупных английских компаний – Pinnacle, Bet365. Все смотрят на них, ставят у себя то же самое.

Да, есть часть аналитиков, которые делают прематч – роспись. Далее вся основная работа трейдеров, которые меняют коэффициенты, проходит в лайве.

В лайве ты не можешь списать чужую линию, с чужого сайта коэффициенты – ты не успеешь.

Чем интересен российский рынок? У него в сравнении с мировым рынком самое большое количество математиков-трейдеров. У «Фонбета» свой состав трейдеров, у Winline – тоже. У «Лиги Ставок», Olimpbet, БЕТСИТИ и «Марафона» свои трейдеры.

В мире такого нет. Компаний, которые своими силами трейдят, в мире очень мало, – сказал Сергеев в интервью ютуб-проекту «НА ШУМЕ».

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