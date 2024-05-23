«Аталанта» впервые в 21 веке идет андердогом против «Торино» на своем поле. До победы в финале ЛЕ клуб Миранчука шел фаворитом

Букмекеры считают «Торино» фаворитом матча 38-го тура Серии А против «Аталанты».

До матча с «Байером» в финале Лиги Европы победа «Аталанты» над «Торино» шла за 1.85, а после игры выросла до 3.57. Клуб из Бергамо благодаря победе в ЛЕ гарантировала себе участие в следующем розыгрыше ЛЧ.

«Аталанта» впервые в 21 веке котируется андердогом против «Торино» на своём поле. На победу туринцев можно поставить за 2.40.

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