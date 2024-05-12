Джоковича уничтожили в Риме – после падения бутылки на голову он остался без координации

Новак Джокович приедет на «Ролан Гаррос» без единого финала в 2024-м. На «Мастерсе» в Риме первая ракетка мира проиграл в третьем круге 32-й ракетке мира Алехандро Табило – 2:6, 3:6.

Джокович впервые в карьере проиграл в столице Италии раньше четвертьфинала. А вообще в этом году он проиграл больше четверти матчей – невиданно низкая результативность для серба.

Матч с Табило стал для него первым после падения бутылки на голову – и одним из худших в карьере.

«Сегодня в условиях сильного стресса ситуация была плохой – не в плане боли, а в плане равновесия. Координации вообще не было. Я был совершенно другим игроком по сравнению с двумя днями назад.

Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит», – объяснил Новак после матча.

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У Джоковича не получалось ничего.

У него совершенно не шел прием – на нем он выиграл всего 24 процента розыгрышей и не заработал ни одного брейк-пойнта. На грунте с ним такое случилось всего второй раз в карьере.

Новак очень много ошибался – особенно с форхенда. Особенно в ключевые моменты.

Подача у него тоже не шла. В первом сете процент попадания первым мячом был меньше 50, в сумме по ходу матча – чуть выше 50.

А Табило на этом фоне колотил с форхенда со средней скоростью 129 км/ч, задвигал Джоковича за заднюю линию и бросал красивые и тонкие дропшоты.

Чилиец полностью доминировал, матч проходил под его контролем – и было очень странно наблюдать беспомощность Джоковича. Серб не мог ничего сделать, чтобы переломить ход игры. И было трудно отследить какие-то тактические детали, потому что любые рисунки игры ломались об ошибки.

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Джокович всего пятый раз после 2011 года проиграл, взяв пять и меньше геймов. И теперь едет готовиться к защите титула на «Ролан Гаррос».

А Табило сыграет с Кареном Хачановым.

Джоковичу разбили голову бутылкой с трибун – случайно

Фото: East News /AP Photo/Alessandra Tarantino