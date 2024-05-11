Букмекеры сомневаются, что Ничушкин забьет в 8 матче подряд и побьет рекорд НХЛ

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Валерий Ничушкин забил в 7 матчах подряд со старта плей-офф и повторил рекорд НХЛ. 

Ранее подобное удавалось только Пэту Лафонтену из «Баффало» в 1992 году. Букмекеры не уверены, что Ничушкин продлит свою серию до 8 матчей и установит новый рекорд. На гол россиянина в следующей игре предлагают коэффициент 3.00. Если форвард не забьет, сыграет коэффициент 1.34.

Третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо» – «Даллас» состоится 12 мая и начнется в 5:00 мск. Счет в серии 1-1.

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