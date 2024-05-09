ЧМ-2024 по хоккею без России: Канада – фаворит, в финале – шведы или финны, 10.00 – на Латвию в полуфинале

В Чехии стартует чемпионат мира по хоккею, который продлится чуть больше двух недель – с 10 по 26 мая. Выделяются пять главных фаворитов – и «Бетсити» предлагает разные коэффициенты.

Две группы – по восемь команд, плей-офф – с четвертьфинала

Именно так выглядит формат. В группе А сыграют Канада, Финляндия, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания. В группе В – США, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша.

Групповой этап продлится с 10 по 21 мая.

Каждая команда сыграет с каждой, по итогам семи матчей у всех сборных по четыре лучшие выйдут в четвертьфинал. Первые команды сыграют с четвертыми из противоположной группы, вторые – с третьими. Все четыре четвертьфинала будут проведены 23 мая.

Два полуфинала запланированы на 25 мая, а на следующий день – матч за третье место и финал.

Сборные России и Беларуси третий год подряд отстранены от участия.

Канада – фаворит, дальше – обычный набор

Вот как распределяются коэффициенты «Бетсити» на победу на ЧМ-2024. Заодно показываем цифры и на выход в полуфинал и финал.

Сборная Канады – главный фаворит, но по коэффициентам неподалеку Финляндия, Швеция, США и Чехия. Выход в финал и уж тем более чемпионство любой другой сборной будет считаться неожиданностью.

На победу в группе А больше шансов у Канады (2.30 ), Финляндии (3.00 ) и Чехии (4.50 ), коэффициент на Швейцарию – 7.00 , на остальных – от сотни. В группе В – 2.00 на Швецию, 2.50 – на США, а на Германию и Словакию – по 10.00 .

Также «Бетсити» предлагает разные специальные ставки вроде гола на первой минуте, набора очков вратарем, двухминутного штрафа вратаря и других интересных вариантов. Например, есть коэффициент 1.85 на то, что какая-либо из команд забьет десять голов в игре или один из игроков наберет 5+ очков в одном матче.

Также есть вариант с общим количеством заброшенных шайб – 1.85 на ТБ или ТМ365.5 или ТБ12.5 шайб в пустые ворота за 1.72 . Еще предлагается одинаковый коэффициент 4.00 на Канаду, США и Швецию, как на самую результативную сборную. Те же 4.00 идут на канадцев и шведов, если они пропустят меньше всех.

Канада далеко впереди остальных участников по победам, но чехи близко по медалям

Сборная Канады стала чемпионом прошлого ЧМ, обыграв в финале 5:2 Германию. Впервые до медалей дошла Латвия – завоевала бронзу.

Канада выиграла половину из последних восьми чемпионатов, еще по два раза за это время побеждали Швеция и Финляндия. Последнее российское золото состоялось в 2014-м, а турнир тогда проходил в Беларуси.

У Канады 28 золотых медалей, на одну меньше у сборных СССР/России. Дальше идут Чехословакия/Чехия с 12 наградами. Еще на одну меньше у Швеции.

По общему количеству медалей Канада впереди – 53. У России, Чехии и Швеции – по 47, дальше – пропасть: 20 у США.

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Фото: Maxim Thore/Global Look Press