«Рубин» не проигрывает в четырех матчах подряд. На победу «Ростова» предлагается коэффициент 2.65

«Рубин» и «Ростов» сыграют в 28-м туре РПЛ.

Беспроигрышная серия «Рубина» в РПЛ насчитывает четыре матча.

Шансы подопечных Валерия Карпина оцениваются выше: на победу «Ростова» дают 2.65. Выигрыш «Рубина» идет за 3.00, ничья – за 3.20.

Матч состоится 11 мая и начнется в 14:00 мск.