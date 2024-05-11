«Рубин» не проигрывает в четырех матчах подряд. На победу «Ростова» предлагается коэффициент 2.65
«Рубин» и «Ростов» сыграют в 28-м туре РПЛ.
Беспроигрышная серия «Рубина» в РПЛ насчитывает четыре матча.
Шансы подопечных Валерия Карпина оцениваются выше: на победу «Ростова» дают 2.65. Выигрыш «Рубина» идет за 3.00, ничья – за 3.20.
Матч состоится 11 мая и начнется в 14:00 мск.
Ставки на Спортсе
ставлю на ничейку, 1-1, скажем.
О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете.
Воистину, шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?