«Рубин» не проигрывает в четырех матчах подряд. На победу «Ростова» предлагается коэффициент 2.65

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«Рубин» и «Ростов» сыграют в 28-м туре РПЛ.

Беспроигрышная серия «Рубина» в РПЛ насчитывает четыре матча.

Шансы подопечных Валерия Карпина оцениваются выше: на победу «Ростова» дают 2.65. Выигрыш «Рубина» идет за 3.00, ничья – за 3.20.

Матч состоится 11 мая и начнется в 14:00 мск.

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2 комментария
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шарлотан vs шарлотан? who will win? 😁
ставлю на ничейку, 1-1, скажем.
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Ответ Quiet Dad
шарлотан vs шарлотан? who will win? 😁 ставлю на ничейку, 1-1, скажем.
Коран, 5:91-91:

О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете.
Воистину, шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?
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