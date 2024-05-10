Интриги тура РПЛ: ЦСКА поможет «Динамо» возглавить таблицу, Краснодар опять перенервничает, в борьбе за выживание – хаос

За три тура до конца сезона вопросов больше, чем ответов. И если наверху таблицы «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» играют в поддавки, то внизу семь команд бьются за выживание. В эти выходные пройдут топ-матчи в Москве и Санкт-Петербурге, а также важнейшие игры за сохранение прописки. Рассказываем об интригах 28-го тура.

«Краснодар» снова оступится, на этот раз в Москве

«Зенит» то и дело дает шансы «Краснодару» вырваться на чистое первое место, но подопечные Мурада Мусаева не хотят принимать столь щедрый подарок. «Спартак» под руководством Владимира Слишковича стал показывать более рациональный футбол и пока ни разу не проиграл.

«Спартак» – небольшой фаворит на своем поле. Победу хозяев дают за 2.45, выигрыш гостей идет за 2.85. Да, «красно-белые» могут оступиться в игре с любым соперником, но очевидно, что у «Краснодара» на финише получается далеко не все. Если «Спартак» не проиграет, сыграет коэффициент 1.46.

Судьба чемпионства в руках ЦСКА?

«Зенит» проводит худший отрезок в нынешнем сезоне, но по-прежнему главный претендент на титул. ЦСКА пытается найти стабильность: несмотря на стремление играть в атакующий футбол, команда не побеждает в пяти матчах кряду и откровенно махнула рукой на РПЛ.

«Зенит» – явный фаворит матча. Победа «сине-бело-голубых» оценивается в 1.74. Однако ЦСКА – неудобный соперник для команды Сергея Семака, которая сильно просела по части результативности, что сказывается на результатах. ИТМ1 1,5 гола идет за 1.97. А если армейцы не проиграют, сыграет коэффициент 2.32.

«Балтика» приблизится к вылету из РПЛ

После поражения от «Урала» в прошлом туре шансы «Балтики» на сохранение места в РПЛ резко упали. В оставшихся матчах банде Сергея Игнашевича необходимо набирать очки. Очки нужны и «Динамо», которое устремилось к первому за 48 лет чемпионству.

В пяти последних очных встречах «Динамо» ни разу не проиграло. Вряд ли в субботу эта серия прервется. Победа москвичей котируется за 2.55, калининградцев – за 2.80. Перед обеими командами стоят важные задачи на остаток сезона. Матч получится богатым на события, а главное – на голы. ТБ2,5 года идет за 1.75.

Отдалится ли «Оренбург» от зоны стыков?

В прошлом туре «Оренбург» прервал 4-матчевую серию из поражений, но расслабляться некогда. Борьба за выживание в самом разгаре: игроки Давида Деограсии оторвались от зоны стыков всего на одно очко, от зоны прямого вылета – на три. «Локомотив» же идет четвертым в таблице и вряд ли поднимется выше.

Оренбуржцы только один раз в истории обыграли «железнодорожников» дома: 1:0 в 2018 году. Тем не менее «Оренбург» – явный фаворит воскресного матча за 2.25. Победа «Локомотива» идет за 3.10. В шести последних очных встречах ТБ2,5 пробивался четыре раза. В этот раз ТБ2,5 котируется за 1.63.

Букмекеры недооценивают «Урал»

В Воронеже развернется настоящая битва между прямыми конкурентами за выживание. «Факел» после смены тренера не проигрывает, но и победить никак не может. «Урал» в прошлом туре на последних минутах с «Балтикой» вырвал победу и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию. После возвращения в РПЛ воронежцы трижды сыграли с «Уралом»: 0 побед, 0 голов. Однако букмекеры верят в «Факел» – победа команды идет за 2.65, выигрыш уральцев оценивается в 3.00.

Несмотря на статус фаворита, в успех воронежцев верится с трудом, но и брать победу «Урала» слишком рискованно. Лучше рассмотреть количество голов. В 9 из 10 игр «Факела» сыграл ТМ2,5, который в воскресном матче идет за 1.48.

Чуда для «Сочи» не будет

В прошлом туре «Пари НН» с новым главным тренером Сашей Иличем сыграл вничью со «Спартаком» и прервал 6-матчевую безвыигрышную серию. Команда на одно очко оторвалась от зоны стыков и на три – от зоны прямого вылета. «Сочи» сохраняет математические шансы на спасение, но останется в РПЛ только при фантастическом раскладе.

«Сочи» – фаворит на своем поле. Победа хозяев идет за 2.00, выигрыш «Пари НН» котируется за 4.20. Однако гости подходят к встрече в более приподнятом настроении. Если «Пари НН» не проиграет, сыграет коэффициент 1.86.

Ставки на Спортсе

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Александр Вильф, Григорий Сысоев