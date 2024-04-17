BetBoom анонсировал сотрудничество со Spirit «идеальным роликом». Его снял режиссер «Майора Грома»

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Букмекерская компания BetBoom стала титульным партнером Team Spirit.

Первым совместным проектом букмекера и киберспортивной команды стал анонс сотрудничества – «Идеальный ролик», который снял режиссер Олег Трофим («Лед», «Майор Гром»).

Spirit – двукратные чемпионы The International по Доте и IEM Katowice 2024 по CS 2.

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