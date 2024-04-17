Фавориты финала Пути РПЛ и 1/2 финала Пути регионов у букмекеров: «Зенит» пройдет ЦСКА, «Спартак» вылетит от «Динамо»

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Состоялась жеребьевка полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Букмекеры определились с фаворитами на выход в следующую стадию.

Финал Пути РПЛ:

ЦСКА (3.10 – проход) – «Зенит» (1.41)

1/2 финала Пути регионов (второй этап):

«Ростов» (1.53) – «Балтика» (2.60)

«Динамо» (1.78) – «Спартак» (2.10)

Матчи состоятся 30 апреля.

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28 комментариев
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Букмекеры это зло.
+19
-1
+18
С ЦСКА очень сложные матчи будут у Зенита.
Федотов умеет влезть под кожу Семаку.
+12
0
+12
Ответ Spartacus Pro
Букмекеры уже знают кто на воротах Динамо и Спартака будут?
Если у Динамо встанет в ворота Бальбуена, то шансы есть
+9
-1
+8
Ответ Nick Crosier
Букмекеры это зло.
Водка и сигареты тоже зло, но купиить их можно на каждом шагу. Буки хотя бы на спорт часть прибыли перечисляют и спонсируют команды. Кому помогают продавцы водки и сигарет?
+10
-4
+6
Букмекеры уже знают кто на воротах Динамо и Спартака будут?
+5
-2
+3
Ответ tolobas
Водка и сигареты тоже зло, но купиить их можно на каждом шагу. Буки хотя бы на спорт часть прибыли перечисляют и спонсируют команды. Кому помогают продавцы водки и сигарет?
себе
+3
0
+3
Ответ Сергей Кравец
В общем ясно ЦСКА и БАЛТИКА сыграют В ФИНАЛЕ! Как говорится, финал памяти Леонида Ткаченко. Игнашевич же недавно в интервью говорил, что Ивановича вспомнит в этом сезоне ещё не раз. Вот в РПЛ что-то мутят с этим финалом. Уже сейчас вижу, как Балтика по пенальти проползёт Карпина, а потом в Калининград привезёт Динамо (в Кубке Регионов более слабая команда является хозяином, поэтому Балтика будет играть дома) и ОДЕРЖИТ СВОЮ ПЕРВУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ (тем более игра из ОДНОГО МАТЧА). А там уже и финал будет...! Букмекеры как всегда всех нагреют -)
В Пути Регионов более слабая команда является хозяином? Значит в паре Ростов-Балтика именно Ростов более слабая команда, а при жеребьёвке хозяина финала Пути Регионов нагреют шары, чтобы матч в Калининграде состоялся, так что ли? 🤦‍♀️
+2
0
+2
Будет всё наоборот...
+3
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+2
Ответ Вова Пупкин
А чем должно всё закончится? В финале за кубок победитель пути РПЛ будет играть с победителем пути регионов?
Да
+2
0
+2
Ответ tolobas
Водка и сигареты тоже зло, но купиить их можно на каждом шагу. Буки хотя бы на спорт часть прибыли перечисляют и спонсируют команды. Кому помогают продавцы водки и сигарет?
Ритуальным агентствам выручку делают
+1
0
+1
Ответ Nick Crosier
себе
Можно и тебя угостить!
0
0
0
"Матчи состоятся 30 апреля."
А ничего,что 29го Ростов с Оренбургом играет?))
+1
-1
0
Ответ tolobas
Водка и сигареты тоже зло, но купиить их можно на каждом шагу. Буки хотя бы на спорт часть прибыли перечисляют и спонсируют команды. Кому помогают продавцы водки и сигарет?
так они бы тоже спонсировали, если бы им не запрещали
0
0
0
Ответ tolobas
Водка и сигареты тоже зло, но купиить их можно на каждом шагу. Буки хотя бы на спорт часть прибыли перечисляют и спонсируют команды. Кому помогают продавцы водки и сигарет?
Там налоги больше 90 проц
0
0
0
Ответ tolobas
Водка и сигареты тоже зло, но купиить их можно на каждом шагу. Буки хотя бы на спорт часть прибыли перечисляют и спонсируют команды. Кому помогают продавцы водки и сигарет?
С водкой русский футбол веселее смотреть
0
0
0
А чем должно всё закончится? В финале за кубок победитель пути РПЛ будет играть с победителем пути регионов?
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Спартак, к сожалению, разобранный, но до игры с Динамо ещё есть время, надо собраться
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Ответ V_J_I_K
"Матчи состоятся 30 апреля." А ничего,что 29го Ростов с Оренбургом играет?))
это ж спортс. с 30 апр по 2 мая.
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Не факт!
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-1
0
Ответ Сергей Кравец
В общем ясно ЦСКА и БАЛТИКА сыграют В ФИНАЛЕ! Как говорится, финал памяти Леонида Ткаченко. Игнашевич же недавно в интервью говорил, что Ивановича вспомнит в этом сезоне ещё не раз. Вот в РПЛ что-то мутят с этим финалом. Уже сейчас вижу, как Балтика по пенальти проползёт Карпина, а потом в Калининград привезёт Динамо (в Кубке Регионов более слабая команда является хозяином, поэтому Балтика будет играть дома) и ОДЕРЖИТ СВОЮ ПЕРВУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ (тем более игра из ОДНОГО МАТЧА). А там уже и финал будет...! Букмекеры как всегда всех нагреют -)
Как интересно 🤗 А Кубок то кто возьмёт?
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Ответ Сергей Кравец
В общем ясно ЦСКА и БАЛТИКА сыграют В ФИНАЛЕ! Как говорится, финал памяти Леонида Ткаченко. Игнашевич же недавно в интервью говорил, что Ивановича вспомнит в этом сезоне ещё не раз. Вот в РПЛ что-то мутят с этим финалом. Уже сейчас вижу, как Балтика по пенальти проползёт Карпина, а потом в Калининград привезёт Динамо (в Кубке Регионов более слабая команда является хозяином, поэтому Балтика будет играть дома) и ОДЕРЖИТ СВОЮ ПЕРВУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ (тем более игра из ОДНОГО МАТЧА). А там уже и финал будет...! Букмекеры как всегда всех нагреют -)
как нагреют то???? букмекеры играют на выигрыш при любом исходе. ох уж эти жертвы реклам
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Ответ Светлана Агейкина
Как интересно 🤗 А Кубок то кто возьмёт?
Победила дружба!
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Ответ Светлана Агейкина
Как интересно 🤗 А Кубок то кто возьмёт?
Кубок первым в руки возьмёт Дюков.
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