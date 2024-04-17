Фавориты финала Пути РПЛ и 1/2 финала Пути регионов у букмекеров: «Зенит» пройдет ЦСКА, «Спартак» вылетит от «Динамо»
Состоялась жеребьевка полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Букмекеры определились с фаворитами на выход в следующую стадию.
Финал Пути РПЛ:
ЦСКА (3.10 – проход) – «Зенит» (1.41)
1/2 финала Пути регионов (второй этап):
«Ростов» (1.53) – «Балтика» (2.60)
«Динамо» (1.78) – «Спартак» (2.10)
Матчи состоятся 30 апреля.
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