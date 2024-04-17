Фавориты финала Пути РПЛ и 1/2 финала Пути регионов у букмекеров: «Зенит» пройдет ЦСКА, «Спартак» вылетит от «Динамо»

Состоялась жеребьевка полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Букмекеры определились с фаворитами на выход в следующую стадию.

Финал Пути РПЛ:

ЦСКА (3.10 – проход) – «Зенит» (1.41)

1/2 финала Пути регионов (второй этап):

«Ростов» (1.53) – «Балтика» (2.60)

«Динамо» (1.78) – «Спартак» (2.10)

Матчи состоятся 30 апреля.

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