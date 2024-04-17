ЛЧ снова дала жару: «ПСЖ» и «Дортмунд» прошли на характере, вопреки

«ПСЖ» удалил «Барселону» из Лиги чемпионов, вышел в полуфинал в третий раз за пять лет, в третий раз выбил из турнира каталонцев, сделав это за 4.00. Именно столько давали на проход команды в следующий раунд. Дубль Мбаппе шел за 3.70, а ведь француз отмолчался в первом матче.

Теперь у 25-летнего игрока 48 голов в Лиге чемпионов. Он делит девятое место по голам в истории турнира со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.

«Барса» во второй раз подряд проиграла «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:4. В прошлый раз это произошло в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2021 году. Тогда «Барселона» уступила парижанам со счетом 2:5 по сумме двух игр.

Дальше ждем соперника.

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«Дортмунд» выбил «Атлетико», заставив Симеоне снова разговаривать с травой лежа на газоне. «Боруссия» – в полуфинале! Впервые забрались так далеко со времен Юрген Клоппа. В 2013-м «Боруссия» играла вообще в финале, там отдала трофей «Баварии» (1:2). С тех пор в команде остались Хуммельс и Марко Ройс, который вышел на последние минуты.

А что дальше?

Ждем игр «Сити» и «Реала», «Арсенала» и «Баварии». Перед матчами вторника в БЕТСИТИ считали, что наиболее вероятной парой в финале будет «Ман Сити» – «Барселона». На эту пару можно поставить за 4.00.

Второй с коэффициентом 6.00 шла пара «Ман Сити» – «Атлетико». Третьей за 10.00 котировалась пара «Барселона» – «Арсенал». Поставить на встречу «Реала» и «Барселоны» в финале ЛЧ можно за 13.00. Не сложилось.

Зато «Бавария» – «Боруссия» – наименее вероятная пара финалистов с коэффициентом 40.00. И да, они еще могут сыграть в финале.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Eibner-Pressefoto/Bahho Ka/Global Look Press