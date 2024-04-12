Непомнящий лидирует в турнире претендентов после первого круга. Ян – фаворит у букмекеров, Каруана – 2-й, Прагнанандха – 3-й

В Торонто завершился первый круг турнира претендентов по шахматам.

Россиянин Ян Непомнящий лидирует в турнирной таблице с 4,5 очками после 7 туров. Второе место делят сразу три шахматиста – Гукеш Доммараджу, Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандха.

Букмекеры считают, что турнир выиграет Непомнящий – россиянин котируется фаворитом за 2.40. Вторым продолжает котироваться Каруана (3.70), топ-3 замыкает Прагнанандха (6.00).

Победитель турнира претендентов по версии букмекеров:

1. Ян Непомнящий (Россия, 4,5 очка) – 2.40

2. Фабиано Каруана (США, 4 очка) – 3.70

3. Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 4 очка) – 6.00

4-5. Доммараджу Гукеш (Индия, 4 очка) – 9.00

4-5. Хикару Накамура (США, 3,5 очка) – 9.00

6. Сантош Видит (Индия, 3,5 очка) – 15.00

7. Алиреза Фируджа (Франция, 2,5 очка) – 50.00

8. Ниджат Абасов (Азербайджан, 2 очка) – 900.00

Победитель поборется с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам. Непомнящий выиграл два последних турнира претендентов.

13 апреля состоятся партии 8-го тура. Непомнящий сыграет с Абасовым белыми фигурами.

Ставки на Спортсе

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