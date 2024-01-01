Челси — Тоттенхэм: прогноз на матч 2 мая 2024, Английская Премьер-лига
Дата матча: 2 мая 2024 года
Место проведения: Домашний стадион Челси
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Анализ данных:
Челси:
- Занимает 9-е место в турнирной таблице с 48 очками после 33 туров.
- Забил 10 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.
Тоттенхэм:
- Занимает 5-е место в таблице с 60 очками после 32 туров.
- Забил 6 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.
Статистика команд:
- Челси не проигрывал в 6 последних домашних матчах.
- Челси не проигрывал в 9 из 11 последних матчей против Тоттенхэма.
- Челси забивал в 8 из 10 последних матчей против Тоттенхэма.
- Тоттенхэм забивает в 3 последних матчах против Челси.
Личные встречи:
Последние 20 матчей: 12 побед Челси, 3 ничьи, 5 побед Тоттенхэма.
Прогноз:
Обе команды показывают нестабильные результаты в защите, но Челси имеет преимущество в домашних матчах и в личных встречах против Тоттенхэма.
Учитывая статистику забитых голов и уязвимость оборон, можно ожидать результативный матч.
Вероятно, обе команды забьют, но учитывая домашний статус Челси и их преимущество в личных встречах, они могут выиграть или сыграть вничью.
Рекомендуемая ставка:
Коэффициенты (Fonbet):
- Челси или ничья: 1.40
- Обе команды забьют (Да): 1.33
Где смотреть матч Челси – Тоттенхэм
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- Дата проведения
- 2 мая, 21.30, «Стэмфорд Бридж»