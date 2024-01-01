Челси — Тоттенхэм: прогноз на матч 2 мая 2024, Английская Премьер-лига

Дата матча: 2 мая 2024 года

Место проведения: Домашний стадион Челси

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Анализ данных:

Челси:

Занимает 9-е место в турнирной таблице с 48 очками после 33 туров.

Забил 10 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.

Тоттенхэм:

Занимает 5-е место в таблице с 60 очками после 32 туров.

Забил 6 голов и пропустил 10 в последних 5 матчах.

Статистика команд:

Челси не проигрывал в 6 последних домашних матчах.

Челси не проигрывал в 9 из 11 последних матчей против Тоттенхэма.

Челси забивал в 8 из 10 последних матчей против Тоттенхэма.

Тоттенхэм забивает в 3 последних матчах против Челси.

Личные встречи:

Последние 20 матчей: 12 побед Челси, 3 ничьи, 5 побед Тоттенхэма.

Прогноз:

Обе команды показывают нестабильные результаты в защите, но Челси имеет преимущество в домашних матчах и в личных встречах против Тоттенхэма.

Учитывая статистику забитых голов и уязвимость оборон, можно ожидать результативный матч.

Вероятно, обе команды забьют, но учитывая домашний статус Челси и их преимущество в личных встречах, они могут выиграть или сыграть вничью.

Рекомендуемая ставка:

Коэффициенты (Fonbet):

Челси или ничья: 1.40

Обе команды забьют (Да): 1.33

Где смотреть матч Челси – Тоттенхэм

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