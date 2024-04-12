Невероятные 0:3 «Ливерпуля» в ЛЕ – это 9.70 на исход и обрушение трендов на «Энфилде» и во вторых таймах

«Ливерпуль» считался однозначным фаворитом и противостояния, и домашнего матча против «Аталанты» в Лиге Европы, но результат вышел крайне неожиданным – 0:3!

1.35 на прямую победу «Ливерпуля»? Ха!

«Ливерпуль» попал на «Аталанту» в четвертьфинал, победитель в полуфинале выходит на «Бенфику» или «Марсель». Букмекеры не сомневались в выходе «Ливерпуля» – перед игрой они давали 1.22 на проход, а на «Аталанту» – 4.10.

В домашней игре сомнений тоже было мало – 1.35 на прямую победу и даже совсем низкие 1.45 на фору -1. Разве что -1.25 была с более-менее приличным коэффициентом 1.65.

«Ливерпуль», напомним, главный фаворит ЛЕ – 2.00 было на его победу в турнире. «Аталанта» котировалась последней из четвертьфиналистов вместе с «Марселем» – за 25.00.

Дубль Скамакки на победу за 9.70

Юрген Клопп посадил на скамейку Эндрю Робертсона, Доминика Собослаи, Мохамеда Салаха и Луиса Диаса. Там они смотрели, как Джанлука Скамакка замкнул прострел Давиде Дзаппакосты ближе к концу первого тайма.

До перерыва «Ливерпуль» ни в чем кроме владения мячом толком не превосходил соперника – 5:4 по ударам, всего один раз попал в створ, вообще не подавал угловых.

После перерыва появились сразу трое – Робертсон, Собослаи и Салах, а Диас вышел на 60-й минуте. Как раз тогда, когда Скамакка оформил дубль, оставшись в полном одиночестве в чужой штрафной после навеса Шарля де Кетеларе.

Салах отыграл один мяч, но его не засчитали из-за офсайда. А на 83-й минуте «Аталанта» довела счет до крупного – Пашалич сыграл на добивании. По ударам у «Ливерпуля» получилось больше (19:11), но не в створ (5:7).

0:3! С ума сойти. Победа «Аталанты» оценивалась в 9.70, с форой -1 – в 16.00, а уж с таким счетом – вообще в 101.00.

Рухнули сразу два тренда на «Ливерпуль»

Немыслимо, что «Ливерпуль» сыграл настолько плохо. С точки зрения цифр – удивительно, что так вышло дома и во втором тайме.

● «Ливерпуль» лучше всех в АПЛ играет на своем поле. У него 13 побед и три ничьих, поражений не было. Разница мячей тоже хороша – 43:14. В ЛЕ за четыре матча – четыре победы с общим счетом 17:2. И тут приехала «Аталанта», которая в Серии А проиграла почти половину выездов – семь из 16.

● «Ливерпуль» – лучший с отрывом во вторых таймах АПЛ: 23 победных из 31 всего, забито 47 голов. У «Аталанты» 14 побед после перерыва из 30, но это далеко не лучший показатель в Италии.

В итоге, «Ливерпуль» – «Аталанта» 0:3, да еще и с двумя пропущенными голами во втором тайме. Против «МЮ» тревожный звоночек по игре после перерыва уже был. Но в ЛЕ получилось совсем плохо.

* * *

Ответный матч «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится 18 апреля. Коэффициенты уже известны: 1.10 на проход «Аталанты» и 7.80 на выход «Ливерпуля». А вот на исходы – победа гостей котируется за 1.81, хозяев – за 4.00.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Второй день подряд в ЛЧ – праздник: камбэк «Барсы» за 14.00 и 8.50 на матч «Атлетико»

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster; IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press