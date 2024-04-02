Каруана – букмекерский фаворит турнира претендентов. Непомнящий и Фируджа делят 2-е место, Накамура – 4-й

Букмекеры определились с фаворитами турнира претендентов.

Соревнования пройдут с 4 по 21 апреля в Торонто. Победитель поборется с Дин Лижэнем за звание чемпиона мира по шахматам.

Фабиано Каруана – фаворит турнира по версии букмекеров. На победу американца дают коэффициент 2.60.

Россиянин Ян Непомнящий, победивший на двух последних турнирах претендентов, котируется за 5.50. Таким же коэффициентом оценили француза Алиреза Фируджу.

Фавориты турнира претендентов у букмекеров:

1. Фабиано Каруана – 2.60

2-3. Ян Непомнящий – 5.50

2-3. Алиреза Фируджа – 5.50

4. Хикару Накамура – 6.00

5. Рамешбабу Прагнанандха – 9.00

6. Доммараджу Гукеш – 10.00

7. Видит Сантош – 15.00

8. Ниджат Абасов – 100.00

Ставки на Спортсе

Ждем прохода фаворитов в финал плей-офф КХЛ, но верим в тренды