Алжир проиграл Мавритании и вылетел с Кубка Африки. Сборная была вторым фаворитом турнира у букмекеров

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Сборная Алжира не смогла выйти в плей-офф Кубка Африки.

Вчера алжирцы сенсационно уступили Мавритании (0:1) в заключительном туре группового этапа. На победу андердога давали коэффициент 9.60.

Алжир занял четвертое место в группе D и вылетел с Кубка Африки. В начале января команда шла вторым фаворитом турнира (8.00) у букмекеров после сборной Сенегала (7.00).

В 2021-м Алжир тоже не сумел преодолеть групповой этап.

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