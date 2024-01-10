«Атлетико» нанес «Реалу» единственное поражение в сезоне. 3.80 – победа парней Симеоне сегодня

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«Реал» и «Атлетико» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании.

«Матрасники» – единственный клуб, обыгравший «Реал» в текущем сезоне. 24 сентября «Атлетико» победил 3:1 в рамках Ла Лиги.

«Реал» – фаворит сегодняшнего матча у букмекеров за 2.04. Поставить на победу «Атлетико» можно за 3.80, на ничью – с коэффициентом 3.64.

Встреча пройдет 10 января и начнется в 22:00 мск.

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