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Расклады перед Суперкубком Испании: фаворит не «Реал», а «Барселона», ожидаются карточки «Атлетико», нет веры в «Осасуну

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Классный футбол среди недели – два полуфинала испанского Суперкубка. Любопытно: «Реал» котируется гораздо выше «Барселоны» в чемпионате, но именно «Барса» – фаворит Суперкубка. А почему? И что вообще будут за матчи?

Два полуфинала, затем финал, минимум одна мощная вывеска

Участники Суперкубка-2023/24 сформировались так: чемпион прошлого сезона Ла Лиги – «Барселона», вице-чемпион и обладатель Кубка – «Реал», команда с третьего места – «Атлетико», а еще «Осасуна», игравшая в финале Кубка.

Вообще в испанском Суперкубке должны участвовать две первые команды Ла Лиги, а также финалисты Кубка, но так как «Реал» занял сразу две позиции, еще одно место отдано третьей команде.

Чемпион должен играть с финалистом Кубка, а обладатель Кубка – с вице-чемпионом. Первая пара сформировалась легко – «Барселона» против «Осасуны». Во второй ожидается мадридское дерби.

Матчи пройдут в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Так выглядит расписание: 10 января (в среду) «Реал» сыграет против «Атлетико», 11-го (в четверг) – «Барселона» встретится с «Осасуной», 14-го (в воскресенье) – финал.

«Барселона» чуть впереди по коэффициентам, в дерби верят в «Реал», а не в «Атлетико»

Что известно о коэффициентах у букмекеров:

● Фаворит Суперкубка – «Барселона» (2.35), но у «Реала» лишь чуть меньше шансов на победу (2.75), «Атлетико» котируется ниже (5.00), в «Осасуну» ожидаемо не верят (12.00).

● В первом полуфинале фаворит – «Реал» (2.10 на победу против 3.70 у «Атлетико»), так что если задумываться о форе, то -0.25 за 1.77 на «Реал» или +0.75 за 1.60 на «Атлетико». С результативностью букмекеры не определились – 1.97 на ТМ2.5, 1.90 на ТБ2.5.

● Во втором полуфинале у букмекеров сомнений мало – 1.42 на победу «Барселоны» и 7.80 на успех «Осасуны». Фора на «Барсу» фактически идет от -1 за 1.61, а на соперника – от +1.75 за те же 1.61. Голов тут ждут побольше – 1.60 на ТБ2.5.

«Барселона» и «Реал» сыграют в финале? На выход в финал «Барсы» дают коэффициент 1.19, «Реала» – 1.56.

● Есть и другие различные ставки вроде победы «Реала» за 1.60 по угловым или большего количества желтых карточек у «Атлетико» за 1.66. В другом матче большее число угловых «Барселоны» оценивается в 1.29, а предупреждений у «Осасуны» – в 1.96.

Тренды полуфиналистов: угловые «Барсы», крепкая защита «Реала», верхи «Атлетико», форма «Осасуны»

В этом блоке – о небольших трендах, сопровождающих соперников по сезону Ла Лиги. Возможно, их получится адаптировать и в Суперкубке.

● «Барселона» чаще всех подает угловые – 6,53 в среднем за матч. Реже «Осасуны» это делают только шесть команд чемпионата (4,11). Понятно, почему победа «Барсы» по угловым предлагается за 1.33. А есть и фора -2 по угловым для каталонцев за 1.64.

● «Реал» меньше всех пропускает в лиге – 11 мячей. «Атлетико» куда больше – 23. Вариант, что «Реал» не пропустит идет аж за 2.82, но уж очень рискованно думать о таком в дерби. В крайнем случае, «обе забьют – нет» за 2.06.

● Выше мы говорили про высоковатый коэффициент на ТБ2.5 в дерби, но в Ла Лиге есть только одна более верховая одна команда чем «Атлетико» (у него 13 верхов из 19 возможных), да и «Реал» нередко играет результативно (10 верхов). На всякий случай, есть ТБ2.25 за 1.65.

● У «Осасуны» нет какой-то серьезной особенности, которая бы отличала ее от других команд – они сидят в серединке по многим показателям. За что можно уцепиться: с конца октября по середину декабря никак не могли выиграть – три ничьих, три поражения, а за последний месяц – победили дважды в лиге и один раз в Кубке.

Правда, везде по 1:0 и не очень сильных соперников, но поднабрали уверенности в себе. Что там по форам против «Барсы»? Как и говорили, есть +1.75 за те же 1.61 или +1.5 за 1.75. Но едва ли это вариант для ставки до матча.

«Атлетико» еще не выигрывал новый Суперкубок

Это будет уже пятый розыгрыш Суперкубка Испании в формате полуфиналов и финала. Как там было раньше?

● В 2020-м «Реал» прошел «Валенсию», «Атлетико» – «Барселону», за которую забивал Антуан Гризманн. В финале голов не было, но «Реал» гораздо лучше исполнил пенальти (4:1 в серии).

● Пандемийный Суперкубок-2021 без зрителей мог вообще получить неожиданную вывеску в финале. «Барселона» все-таки прошла «Реал Сосьедад» по пенальти, но «Реал» уступил «Атлетику». А тот потом еще и победил «Барсу» в финале – 3:2! Так трофей отправился в Бильбао.

● «Атлетик» расшумелся и через год, выбив в полуфинале «Атлетико», но в решающем матче получил 0:2 от «Реала», который три раза вел в счете в полуфинальной игре с «Барселоной» (3:2).

● В прошлом году участники финала определились только в сериях пенальти. На счастье организаторов и фанатов, ими стали «Реал» (победил «Валенсию») и «Барселона» (превзошла «Бетис»). «Барса» гораздо лучше отыграла финал, выиграв 3:1.

«Реал», «Атлетик», «Реал», «Барселона» – такая последовательность победителей в новой истории Суперкубков. Всего 14 таких трофеев у «Барсы», а у «Реала» на два меньше. «Атлетико» выигрывал дважды, а «Осасуна» еще не доходила до таких матчей. На этой неделе узнаем, чем все кончится.

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Фото: Gettyimages/Eric Alonso / Freier Fotograf, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Denis Doyle / Freier Fotograf, Alex Caparros / Freier Fotograf

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