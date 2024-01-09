Коэффициент 75.00 дают на 50 шайб Овечкина в регулярке НХЛ. До начала сезона давали 4.00

Теги Вашингтон Александр Овечкин КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры не верят, что Александр Овечкин забросит 50 шайб в регулярном сезоне НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» девять раз за карьеру преодолевал отметку в 50 голов в регулярке. В этом сезоне он забросил 8 шайб в 38 встречах.

Перед началом сезона на 50+ голов Овечкина предлагали коэффициент 4.00. Сейчас линия выросла в 19 раз – до 75.00.

38-летний россиянин с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Победа «Тоттенхэма» во втором тайме, гол «Порту» в первом, голевой матч «Спартака» с ЦСКА – что зайдет сегодня?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ jwjvngm8f9
Овечкин просто ждал когда кф поднимут, щас 50 налупит
Ну может конечно не 50, но если прорвёт, почему бы не 36-40? Главное без травм!!
+1
0
+1
Овечкин просто ждал когда кф поднимут, щас 50 налупит
0
0
0
Коэффициент 75 значит, что если я поставлю 1000 на 50 голов, то я потеряю 1000
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий