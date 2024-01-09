Коэффициент 75.00 дают на 50 шайб Овечкина в регулярке НХЛ. До начала сезона давали 4.00
Букмекеры не верят, что Александр Овечкин забросит 50 шайб в регулярном сезоне НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» девять раз за карьеру преодолевал отметку в 50 голов в регулярке. В этом сезоне он забросил 8 шайб в 38 встречах.
Перед началом сезона на 50+ голов Овечкина предлагали коэффициент 4.00. Сейчас линия выросла в 19 раз – до 75.00.
38-летний россиянин с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
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