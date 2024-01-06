«Челси» и «Фиорентина» будут хороши до перерыва, хоккейный «Спартак» превзойдет минское «Динамо»: главное по ставкам на сегодня

Сегодня, как и вчера, мало футбола, но есть хоккей. Выбрали самое интересное по трендам.

«Челси» превзойдет «Мидлсбро» в первом тайме

«Мидлсбро» примет «Челси» в Кубке лиги, обе команда играли в Кубке Англии несколько дней назад. Перенесем сюда тренды из АПЛ и Чемпионшипа: «Челси» вообще не проиграл ни одного тайма из 20, хотя и выиграл только пять, «Мидлсбро» – также выиграл пять, а проиграл десять, хуже него до перерыва в Чемпионшипе играют только четыре команды.

Просится нулевая фора «Челси» на первый тайм, но она – всего 1.32. А -0.25 идет за 1.70. Как правило, с соперниками ниже уровнем команда Маурисио Почеттино неплохо играет со старта.

«Фиорентина» будет лучше «Болоньи» до перерыва

Кубковый матч, «Фио» играет дома. Напоминаем, что адаптированные из чемпионатов тренды вполне могут не сработать в кубковых турнирах ввиду плотного графика, ротации и других факторов. Так что просто приводим статистику.

У «Фиорентины» перекос по голам за первый тайм – 16 из 27 она забила именно до перерыва. «Болонья» же гораздо лучше играет после перерыва, чем до.

«Фиорентина» с нулевой форой в первом тайме идет за 1.57, а ее гол до перерыва – за 2.06. Но все равно у соперника не настолько явно прощупываются слабости в первых таймах, так что и вариант этот – рискованный.

Вариант со вторым таймом из чемпионата Турции

«Пендикспор» примет «Антальяспор». Из последних семи матчей «Пендикспор» не пропускал после перерыва только в одном. «Антальяспор» из шести последних выездов забивал во втором тайме в пяти.

Гол гостей в этой паре во втором тайме котируется за 1.68.

«Лада» сыграет не хуже «Автомобилиста» в первом периоде

Только цифры для матча КХЛ: «Лада» дома проиграла первый период дома лишь раз в последних девяти матчах, а «Автомобилист» – только однажды выиграл его из 11 последних выездов. Да и вообще «Автомобилисту» они сейчас не даются – только один выигранный первый период в последних десяти матчах.

Если «Лада» не проиграет в первом периоде и сейчас, сыграет коэффициент 1.35 – совсем неинтересно. Но что если взять нулевую фору «Лады» за 1.96?

«Спартак» сыграет в Минске лучше «Динамо»

Здесь берем основное время: «Спартак» не проиграл в шести из семи последних выездов и в десяти из 11 последних матчей. «Динамо», напротив, дома в последних девяти домашних играх победило лишь однажды за 60 минут.

Х2 на «Спартак» скучен – всего 1.39. Нулевая фора интереснее – 1.62. А -0.25 идет за 1.80. Не забудем, что «Спартак» недавно победил в Минске уверенно – 4:1. Правда, и проиграл с тех пор трижды подряд.

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press