Овечкин забьет меньше 25 голов за сезон НХЛ, уверены букмекеры. Перед регуляркой от него ждали 40+ шайб

Букмекеры снизили ожидания от Александра Овечкина из-за неудачного старта сезона.

Нападающий «Вашингтона» набрал 24 (8+16) очка в 38 матчах регулярного чемпионата.

До начала регулярки ставки на тотал голов Овечкина больше 40,5 принимались с коэффициентом 1.85. Линия упала уже на 17 шайб – тотал больше 23,5 идет за 1.85, меньше – с таким же коэффициентом.

Россиянин по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов в регулярном чемпионате (830), уступая только Уэйну Гретцки (894).

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