Овечкин забьет меньше 25 голов за сезон НХЛ, уверены букмекеры. Перед регуляркой от него ждали 40+ шайб

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры снизили ожидания от Александра Овечкина из-за неудачного старта сезона.

Нападающий «Вашингтона» набрал 24 (8+16) очка в 38 матчах регулярного чемпионата.

До начала регулярки ставки на тотал голов Овечкина больше 40,5 принимались с коэффициентом 1.85. Линия упала уже на 17 шайб – тотал больше 23,5 идет за 1.85, меньше – с таким же коэффициентом.

Россиянин по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по числу голов в регулярном чемпионате (830), уступая только Уэйну Гретцки (894).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Победа «Тоттенхэма» во втором тайме, гол «Порту» в первом, голевой матч «Спартака» с ЦСКА – что зайдет сегодня?

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Забил 3 в последних 5 матчах.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий