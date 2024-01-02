Победа «Тоттенхэма» во втором тайме, гол «Порту» в первом, голевой матч «Спартака» с ЦСКА – что зайдет сегодня?

В пятый день года – пять вариантов для ставок: заглядываем в Италию, Англию и Португалию, следим за супердерби в КХЛ.

«Болонья» и «Дженоа» пробьют тотал по угловым

В стартовом матче 19-го тура Серии А «Болонья» примет «Дженоа». Это две худшие команды по угловым – соответственно по 3,33 и 3,44 в среднем за матч. ТМ8.5 угловых в этой игре идет за 1.86.

А еще «Дженоа» наряду с «Эмполи» – худшая команда вторых таймов, проиграла их десять из 18. «Болонья» их выиграла семь – только у шести команд результат лучше. Фора -0.25 во втором тайме на «Болонью» – 1.95.

«Тоттенхэм» будет круче «Бернли» после перерыва

Это кубковый матч, но если адаптировать статистику АПЛ, то есть интересная ситуация по вторым таймам – круче «Тоттенхэма» в них только «Ливерпуль», хуже «Бернли» – нет никого.

Фора -0.25 на второй тайм «Тоттенхэма» маловата – 1.50. Тогда стоит рассмотреть прямую победу за этот отрезок – за 1.74.

«Порту» забьет до перерыва в дерби

В Португалии «Боавишта» примет «Порту»: хозяева в домашних матчах уже пять раз подряд пропускали в первом тайме, а гости в последних шести не отличились до перерыва только однажды.

Гол «Порту» в первом тайме низковат – уже 1.58.

Хотим голевую феерию в Турции

«Газиантеп» примет «Пендикспор» – хозяева в пяти играх подряд пробивали верх, гости – в шести из семи последних выездов. Посмотрим, удастся ли дождаться прохода ТБ2.5.

Он предлагается за 1.77.

«Спартак» неоднократно забьет ЦСКА в хоккейном дерби

Вечерний матч ЦСКА – «Спартак» наверняка украсит день в КХЛ. ЦСКА выиграл только один из последних девяти вторых периодов, «Спартак» – восемь подряд не проиграл. Рискнуть с нулевой форой на спартаковцев во втором периоде? Она предлагается за 1.95.

А есть и такой вариант – ТБ2.5 голов «Спартака» тоже за 1.95. Команда только в одном из последних восьми матчей его не пробивала. ЦСКА же уступил в пяти из шести последних игр и в половине из них пропускал не меньше трех от «Салавата Юлаева», «Динамо» и СКА.

Фото: Gettyimages/Stu Forster; РИА Новости/Алексей Филиппов