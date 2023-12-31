У «Арсенала» одна победа в 4 матчах. Сегодня играют с удобным «Фулхэмом»

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«Фулхэм» примет «Арсенал» в 20-м туре чемпионата Англии.

Команда Микеля Артеты в четырех последних матчах одержала одну победу и потеряла первое место в лиге.

«Фулхэм» – удобный соперник для «Арсенала». «Канониры» не проигрывают в личных встречах с 2012 года.

«Арсенал» – фаворит сегодняшней игры за 1.60. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 6.00, на ничью – за 4.30.

Матч состоится 31 декабря и начнется в 17:00 мск.

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2 комментария
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или 6 в 10ти!!!!
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Очень удобный Фулхэм, настолько удобный, что в прошлом матче в ничью сыграли
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