Суперфорвард из Венгрии, бразильский Кейн, преемник Чичарито – эти парни в топе бомбардиров мира, а вы про них даже не слышали

За гонкой имени Криштиану Роналду следили все: Кейн, Холанд, Мбаппе, Месси и еще несколько топов (Лукаку, Лаутаро), португалец, кажется, победил. Наших пяти причин было достаточно.

Но покопавшись дальше Раздел «Ставки» на Sports.ru гарантирует, про этих ребят вы даже не слышали.

Барнабаш Варга

29-летний венгр успел проникнуться КосмоСтасом в «Ференцвароше» – именно Черчесов подписал Варгу в этом сезоне из «Пакша», а еще мужчина настрелял 38 мячей за 2023-й год – у Лаутаро – 37.

На то, что Варга станет лучшим бомбардиром этого чемпионата Венгрии можно поставить за 3.50, прямо сейчас он идет вторым в гонке с восьмеркой мячей за 10 игр.

Сантьяго Хименес

Да, про мексиканца заговорили в этом сезоне практически все, особенно после интереса «Барсы», «Челси» и других топов. Но и в прошлом сезоне Санти успел настрелять 15 голов. Всего у Хименеса 39 мячей за 2023-й год (18 в этом сезоне, делит первую строчку с Вангелисом Павлидисом из «АЗ») и 4.50 на то, что именно он станет лучшим бомбардиром чемпионата.

Хименесу 22 года, он родился в Аргентине, но играет за сборную Мексики (четыре гола в 22 матчах). До переезда в Европу рос в мексиканском «Крус Асуле», исторически одном из крупнейших клубов страны, туда пришел еще в детстве. Правда, в первой команды Хименес забил только 21 мяч в 105 играх, часто выходил фланговым нападающим.

Сантьяго прокачивает навыки центрфорварда. В последний мексиканский сезон он в среднем совершал 4,3 касания в штрафной за 90 минут. За первый сезон в «Фейеноорде» – уже 8,3, ударов было меньше трех, теперь – больше четырех. Заметно, что теперь это главная сила атаки. Дальше – больше.

Дени Буанга

Тоже 29 лет, тоже особо не на слуху, даже переезд в «Лос-Анджелес» получился совсем не ярким – трансферы Кьеллини и Бэйла перерыкрыли все. Но Буанга устроил шоу – намолотив 40 мячей во всех турнирах за команду. В финале Кубка МЛС француз оформил гол, но команда проиграла «Крю».

Выйдя на пик к 30 годам Дени пришлось поменять Францию на США, однако такой прорыв (за пять лет до этого он всего забил 40 мячей) – чудесный результат, а 4.30 на то, что именно Буанга станет лучшим бомбардиром МЛС (после приезда Суареса) – отличный кредит доверия.

Херман Кано

Еще один форвард пробивший сорокет голов за календарный год. 35-летний опытный форвард разрывал за «Флуминенсе» в этом году, доведя число голов за карьеру почти до трех сотен. Победа в Копе Либертадорес подняла акции Кано, его даже позвали в сборную.

Фото: IMAGO/Box to Box Pictures, Marcello Dias/Keystone Press Agency, Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Laszlo Szirtesi