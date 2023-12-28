«Арсенал» вернется на первое место в АПЛ, если обыграет «Вест Хэм». В ноябре «молотобойцы» выбили клуб Артеты из Кубка лиги

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«Арсенал» примет «Вест Хэм» в рамках 19-го тура АПЛ.

Команды дважды встречались в 2023 году – оба раза «Арсенал» не смог победить. В апреле клубы сыграли вничью (2:2) в чемпионате, а в ноябре «Вест Хэм» выбил «канониров» из Кубка Лиги – 3:1.

«Арсенал» в случае победы в сегодняшней встрече вернется на первое место в таблице АПЛ. Хозяева – явные фавориты встречи у букмекеров за 1.36. Победа «Вест Хэма» оценивается в 8.90, ничья – за 5.55.

Игра пройдет 28 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.

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Жесткий реванш!.. 5:0 !.. Вперед, Канониры!..
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