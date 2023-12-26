«Спартак» добился от «Винлайна» контракта «не меньше, чем у «Динамо». У клубов с отрывом самые дорогие контракты в РПЛ

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«Спартак» будет получать около 1 млрд рублей в год по обновленному контракту с «Винлайном» до конца сезона-2027/28.

По информации «РБ Бизнес», московский клуб хотел получить от букмекера как минимум столько же, сколько зарабатывает «Динамо» по контракту с БК «Бетбум» – 1 млрд рублей в год.

«Один из представителей букмекерской компании, участвовавшей в переговорах, рассказал на условиях анонимности, что руководство клуба выразило пожелание добиться контракта «не меньше, чем у «Динамо», – сообщил источник.

Контракты «Спартака» и «Динамо» с букмекерами на миллиард – с отрывом самые дорогие в РПЛ. Ближайший преследователь – «Пари НН» – получает за спонсорский нейминг 450 млн рублей в год.

Далее по стоимости контракта идут «Локомотив» (300 млн), «Ростов» (270 млн), ЦСКА (250 млн), «Зенит» (200 млн) и «Краснодар» (200 млн).

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«Спартак» обновил контракт с «Винлайном». Теперь миллиард!

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