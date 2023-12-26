«Спартак» будет получать около 1 млрд рублей в год по контракту с «Винлайном» («РБ Бизнес»)

Стала известна стоимость нового соглашения между «Спартаком» и букмекерской компанией «Винлайн».

По данным «РБ Бизнес», контракт вырос почти в три раза – с 350 млн рублей до 1 миллиарда. Об этом сообщили несколько независимых друг от друга источников на букмекерском рынке.

Помимо «Винлайна» у «Спартака» были предложения минимум от двух букмекеров – на 700 млн рублей и на 1,2 млрд в год, но с правом на нейминг стадиона.

Источник, участвовавший в переговорах от лица другого букмекера, подтвердил порядок оценок, сообщили в «РБ Бизнес». По его словам, клуб отказался от очередной смены названия стадиона.

«Затем мы отправили свое предложение, а Winline – свое. Сколько предложила компания, мы не знаем, но «Спартак» перезаключил соглашение с текущим партнером», – сообщил источник.

«Спартак» и «Винлайн» переподписали соглашение на 4 года. Таким образом, московский клуб может получить около 4 миллиардов за весь период контракта до 2028 года.

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«Спартак» обновил контракт с «Винлайном». Теперь миллиард!