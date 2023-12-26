«Спартак» обновил контракт с «Винлайном». Теперь миллиард!

Отказались от еще больших денег.

«Спартак» объявил о новом контракте с букмекерской компанией Winline. Сотрудничество суммарно теперь продлится 12 лет, сумма выросла в разы.

Договор клуба с ключевым партнером и так действовал до конца сезона-2025/26, теперь – до лета 2028-го. «Спартак» сам напомнил, что совместная работа началась еще в 2016-м, теперь обещают еще больше ярких проектов.

Инсайды о контракте: миллиард рублей в год, отказ от суммы еще больше – из-за нейминга арены

Контракт, по данным «РБ Бизнес», вырос почти в три раза: с 350 млн рублей до суммы около миллиарда. Причем у «Спартака» были предложения еще минимум от двух букмекеров, одна из них была готова на 700 млн рублей в год, другая – на 1,2 млрд, но с правом на нейминг стадиона. «Открытие» в итоге переименовали «Лукойл арену» под компанию-владельца.

Еще один инсайд от «РБ Бизнес»: руководство «Спартака» пожелало добиться контракта «не меньше, чем у «Динамо». Судя по всему, так и получилось – динамовцы получают миллиард в год от BetBoom.

Динамовский контракт, действующий с марта 2023-го, стал прорывным для российского рынка: клуб заработает 3,5 млрд рублей за три с половиной года. Очевидно, эта планка стала ориентиром и для «Спартака».

Особенность динамовского контракта в том, что он намного шире традиционного спонсорства футбольного клуба и букмекера, среди ключевых и уже работающих направлений – например, офлайн-проект в московском ГУМе с партнерским названием «BetBoom Дом Динамо» и спонсорство медиафутбольного Московского кубка селебрити, который теперь проводят при участии «Динамо». Очевидно, в 2024-м нам предстоит узнать, какие нефутбольные активности предусмотрели «Спартак» и Winline, чтобы оправдать настолько серьезный рост суммы.

В первый же год сотрудничества «Спартак» взял золото после долгого перерыва. Поэтому в мае 2017-го Winline был, например, на коллекционной обложке «Спорт-Экспресса», рядом с заголовком «Спартак» – чемпион». Клуб позиционировал многие инфраструктурные изменения как проекты при поддержке «Винлайна»: появление вай-фая на стадионе, открытие брендированного бизнес-клуба, разработку нового сайта и приложения. Кроме того, проект Winliner был центром празднования 100-летия клуба.

С миллиардом у «Спартака» вместе с «Динамо» – самый дорогой контракт РПЛ. У «Зенита» (было) в четыре раза меньше

Миллиард рублей – с отрывом самая большая сумма клубного контракта в российском спорте.

Летом «Ведомости» называли крупнейшие контракты букмекеров. Больше миллиарда – только целые лиги. Тот же Winline платит РПЛ по 2,76 млрд, «Фонбет» стал титульным спонсором Кубка России за 2,4 млрд, сезона КХЛ – за 1,5 млрд. А вот Первая лига зарабатывает на контракте с «Мелбет» 500 миллионов.

«Спартак» благодаря обновленному контракту обошел по выручке от букмекеркого сотрудничества «Пари НН» – нижегородцы получают за сотрудничество, включающее спонсорский нейминг, 450 млн рублей.

Шеф-редактор «РБ Бизнес» Борис Губкин прокомментировал новый контракт так:

«Winline положил «Спартаку» под елку подарочек в виде очередного долгосрочного контракта. Это может говорить об одном: пока что букмекеры готовы продлевать контракты, и никакие отстранения от еврокубков не могут этому помешать. При этом стоимость соглашения до сих пор едва ли приблизится к рекордному контракту BetBoom и московского «Динамо»: стоимость по текущим договорам так быстро не растет».

Следующие по стоимости контракты у «Фонбета» с «Локомотивом» (300 млн), «Ростовом» (270 млн) и ЦСКА (250 млн), далее в рейтинге шли «Зенит» и «Краснодар», получающие от «Винлайна» по 250 млн. У остальных в лиге – меньше 200 миллионов.

Разница «Спартака» с «Зенитом» теперь – четырехкратная, если ориентироваться на доступные данные. Но ситуация наверняка сложнее. Петербуржцы начали сотрудничать с Winline в 2020-м и объявляли о трехлетнем контракте, он должен был завершиться в межсезонье, информации о продлении не было, обновленных сведений о сотрудничестве тоже.

Фото: spartak.com/Александр Ступников; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Алексей Даничев