Ла Лига ушла на рождественскую паузу. «Реал» – явный фаворит чемпионата у букмекеров, шансы «Жироны» и «Барсы» в разы ниже

Букмекеры обновили котировки на итоги Ла Лиги после начала рождественской паузы.

«Реал» остается явным фаворитом лиги с коэффициентом 1.27. Далее идут «Жирона» (8.00) и «Барселона» (9.00). Шансы «Атлетико» оцениваются в 18.00.

«Реал» и «Жирона» делят первую строчку. «Барса» и «Атлетико» отстают от них на 7 очков.

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