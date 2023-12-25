Ла Лига ушла на рождественскую паузу. «Реал» – явный фаворит чемпионата у букмекеров, шансы «Жироны» и «Барсы» в разы ниже

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Букмекеры обновили котировки на итоги Ла Лиги после начала рождественской паузы.

«Реал» остается явным фаворитом лиги с коэффициентом 1.27. Далее идут «Жирона» (8.00) и «Барселона» (9.00). Шансы «Атлетико» оцениваются в 18.00.

«Реал» и «Жирона» делят первую строчку. «Барса» и «Атлетико» отстают от них на 7 очков.

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1 комментарий
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Уже давно можно ставить не выигрыш Реала, а на отрыв ))
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