«Все в руках «Динамо», но болеть буду за «Зенит» и «Краснодар» в данном трио». Президент Медиалиги Осипов о чемпионской гонке в РПЛ

Николай Осипов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я за Winline, поэтому «Краснодар» и «Зенит» у меня в предпочтении. Но, честно говоря, кажется, все в руках « ». До этого все было в руках « », до этого – в руках « ».

Поэтому как зритель и болельщик «Спартака», я буду с удовольствием наблюдать за развязкой чемпионата России, но болеть буду за «Зенит» и «Краснодар» в данном трио», – рассказал президент в беседе с корреспондентом Спортса Ильей Ковалевым.