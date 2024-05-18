«Все в руках «Динамо», но болеть буду за «Зенит» и «Краснодар» в данном трио». Президент Медиалиги Осипов о чемпионской гонке в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я за Winline, поэтому «Краснодар» и «Зенит» у меня в предпочтении. Но, честно говоря, кажется, все в руках «Динамо». До этого все было в руках «Зенита», до этого – в руках «Краснодара».

Поэтому как зритель и болельщик «Спартака», я буду с удовольствием наблюдать за развязкой чемпионата России, но болеть буду за «Зенит» и «Краснодар» в данном трио», – рассказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Спортса Ильей Ковалевым.

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4 комментария
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Даже здесь пиарят никому не интересную медиалигу, создавая видимость хайпа вокруг нее)
+8
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Ответ Caniball
Две победы Краснодара и он выше Динамо. Получается, что у них тоже все в руках.
Зенит должен потерять очки , из за личных встреч
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