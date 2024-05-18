«Все в руках «Динамо», но болеть буду за «Зенит» и «Краснодар» в данном трио». Президент Медиалиги Осипов о чемпионской гонке в РПЛ
Николай Осипов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
«Я за Winline, поэтому «Краснодар» и «Зенит» у меня в предпочтении. Но, честно говоря, кажется, все в руках «Динамо». До этого все было в руках «Зенита», до этого – в руках «Краснодара».
Поэтому как зритель и болельщик «Спартака», я буду с удовольствием наблюдать за развязкой чемпионата России, но болеть буду за «Зенит» и «Краснодар» в данном трио», – рассказал президент Winline Медиалиги в беседе с корреспондентом Спортса Ильей Ковалевым.