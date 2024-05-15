Кристал Пэлас – Астон Вилла: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Селхерст Парк

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Перед матчем между Кристал Пэлас и Астон Виллой стоит внимательно рассмотреть данные о форме и статистике обеих команд.

Кристал Пэлас находится в неплохой форме, особенно в последних нескольких матчах. Они набрали 46 очков за 37 матчей и занимают 12-е место в таблице. Важно отметить, что Кристал Пэлас не проигрывал в последних шести матчах и в своих последних семи играх в Премьер-лиге обязательно забивал. Они забили 52 гола и пропустили 58 за сезон, что говорит о некоторых проблемах в обороне.

С другой стороны, Астон Вилла показывает более противоречивую форму, хотя они занимают более высокое 4-е место в таблице с 68 очками. Они выиграли 20 из 37 матчей, но последние результаты оставляют желать лучшего. В последних пяти играх они забили 7 голов, но пропустили целых 12. Это может быть признаком проблем в обороне, которые Кристал Пэлас мог бы попытаться использовать.

Исходя из этого анализа, можно сделать вывод, что обе команды имеют свои сильные и слабые стороны. Кристал Пэлас в последнее время показывает более стабильную игру, особенно в атаке, но их проблемы в обороне могут стать объектом атаки со стороны Астон Виллы.

Прогноз: Ничья.

Рекомендация для ставки: Прогноз на ничью за коэффициент 4.5.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,85
  • Х – 4,5
  • П2 – 3,8

Где смотреть матч Кристал Пэлас – Астон Вилла

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Кристал Пэлас – Астон Вилла
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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