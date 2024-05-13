Фиорентина – Наполи: прогноз на матч 17 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 17 мая 2024 года

Место проведения: стадион Артемио Франки

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Фиорентина и Наполи встречаются на заключительных этапах сезона Серии А, где каждая игра может кардинально изменить положение команд в таблице. Фиорентина, занимая 8-е место, принимает Наполи, который идет девятым. Обе команды разделяют всего два очка, что делает предстоящий матч чрезвычайно важным для их амбиций в лиге.

Анализ формы команд

Фиорентина показала себя достойно на своем поле, одержав победу в последних четырех домашних матчах, что говорит о их уверенности игры перед своими болельщиками. Команда Винченцо Итальяно забила 12 голов в последних пяти встречах, что подчеркивает их атакующий потенциал.

С другой стороны, Наполи испытывает сложности, не выиграв в последних пяти матчах. Команда продемонстрировала проблемы в обороне, пропустив в этих играх восемь мячей, что может стать серьезной проблемой в матче против агрессивно атакующей Фиорентины.

Прогноз и ключевые нюансы

Фиорентина демонстрирует отличные результаты на своем стадионе, и мотивация сохранить эти позиции будет высока. Однако Наполи, имея хорошую статистику в последних встречах с Фиорентиной на выезде и отчаянно нуждаясь в победах для улучшения своего положения в таблице, также будет стремиться к максимальному результату.

Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать, что Наполи может нарушить домашнюю серию Фиорентины, учитывая их историю успешных выступлений во Флоренции и силу мотивации.

Рекомендация: Прогноз на победу Наполи за коэффициент 2.75.

Этот выбор подкреплен как текущим состоянием команд, так и статистическим преимуществом Наполи в последних встречах с Фиорентиной. Несмотря на свою недавнюю форму, Наполи обладает качеством, которое может им помочь преодолеть свои недавние проблемы и достичь важной победы на выезде.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,6
  • Х – 3,6
  • П2 – 2,75

Где смотреть матч Фиорентина – Наполи

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Фиорентина – Наполи
Дата проведения
17 мая, 21.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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