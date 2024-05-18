«Бавария» финишировала третьей в Бундеслиге впервые за 13 лет. 1.20 – коэффициент на чемпионство перед стартом сезона

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«Бавария» финишировала третьей в чемпионате Германии.

В последнем туре мюнхенцы проиграли «Хоффенхайму» (2:4) и уступили 2-ю строчку «Штутгарту», который обыграл «Боруссию» Менхенгладбах (4:0). Последний раз мюнхенцы занимали место ниже 2-го в сезоне-2010/11.

Перед стартом сезона букмекеры котировали «Баварию» явным фаворитом и на победу в Бундеслиге предлагали коэффициент 1.20. На 2-м месте шла «Боруссия» Дортмунд за 8.00, на 3-м – «Лейпциг» за 11.00. Чемпионство «Байера» котировалось за 51.0.

«Бавария» впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея за сезон. Прошлым летом к команде присоединился Харри Кейн, у которого по-прежнему нет ни одного титула в карьере.

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