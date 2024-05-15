Пари НН – ЦСКА: прогноз на матч 20 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 20 мая 2024 года
Место проведения: Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород
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Ситуация команд перед матчем
Пари НН испытывает сложности, не выигрывая в последних восьми матчах и пропустив 18 голов за это время. ЦСКА, в свою очередь, занимает 6-е место и не проигрывал в трех последних матчах.
Анализ игрового стиля и потенциального исхода
Пари НН столкнется с ЦСКА, который имеет стабильные результаты в последнее время. Однако, Пари НН будет стремиться к исправлению своей игры после неудачного периода. Обе команды имеют проблемы в обороне, что может привести к открытой игре.
Статистика и ключевые моменты
- Пари НН не выигрывал в последних восьми матчах.
- ЦСКА не проигрывал в трех последних матчах.
Рекомендация
Учитывая нестабильность обеих команд и их проблемы в обороне, вероятно, что обе команды смогут забить в этом матче. Однако, учитывая их текущую форму, есть вероятность, что они сравняются в игре и завершат матч в ничью.
Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.6.
Этот прогноз основан на предположении, что обе команды смогут забить, но не сумеют одержать победу.
Коэффициенты:
- П1 – 3,15
- Х – 3,6
- П2 – 2,18
Где смотреть матч Пари НН – ЦСКА
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- Дата проведения
- 20 мая, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»