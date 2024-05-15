Ростов – Балтика: прогноз на матч 19 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 19 мая 2024 года
Место проведения: стадион Ростов-Арена
💰💰💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч
Матч между Ростовом и Балтикой в 29-м туре Российской Премьер-лиги представляет собой встречу команд, находящихся на разных уровнях турнирной таблицы. Ростов занимает 9-е место с 40 очками, в то время как Балтика находится на 15-м месте с 26 очками. Обе команды сталкиваются с серьёзными вызовами в обороне, что видно из статистики пропущенных голов.
Атакующие и защитные характеристики
Ростов: Команда проиграла последние три матча, что указывает на потенциальные проблемы в обороне, так как в этих играх было пропущено шесть мячей. Однако в атаке команда забила четыре гола в последних пяти играх.
Балтика: Несмотря на низкое место в таблице, Балтика забила восемь голов в последних пяти играх, показывая хорошую результативность. В защите команда также пропустила шесть мячей в этих же матчах, что подчеркивает их уязвимость.
История встреч и текущая форма
В последней встрече этих команд Балтика одержала победу со счётом 1:0, что может добавить уверенности игрокам. Ростов будет стремиться взять реванш на своем поле, однако последние результаты не внушают оптимизма.
Прогноз
Учитывая текущую форму обеих команд и их борьбу в обороне, а также важность матча в борьбе за выживание (особенно для Балтики), есть все основания ожидать осторожную и ровную игру. Ростов, возможно, будет контролировать игру, но Балтика показала, что умеет забивать и бороться до последнего.
Рекомендация: Прогноз на «Ничья» за коэффициент 3.55.
Эта рекомендация основывается на близком уровне текущей формы команд и потенциальной осторожности в их стремлении избежать поражения, что часто приводит к ничейному результату.
Коэффициенты:
- П1 – 2,1
- Х – 3,55
- П2 – 3,45
Где смотреть матч Ростов – Балтика
Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч
- Дата проведения
- 19 мая, 16.30, «Ростов-Арена»