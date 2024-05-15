Ростов – Балтика: прогноз на матч 19 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Ростов-Арена

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Матч между Ростовом и Балтикой в 29-м туре Российской Премьер-лиги представляет собой встречу команд, находящихся на разных уровнях турнирной таблицы. Ростов занимает 9-е место с 40 очками, в то время как Балтика находится на 15-м месте с 26 очками. Обе команды сталкиваются с серьёзными вызовами в обороне, что видно из статистики пропущенных голов.

Атакующие и защитные характеристики

Ростов: Команда проиграла последние три матча, что указывает на потенциальные проблемы в обороне, так как в этих играх было пропущено шесть мячей. Однако в атаке команда забила четыре гола в последних пяти играх.

Балтика: Несмотря на низкое место в таблице, Балтика забила восемь голов в последних пяти играх, показывая хорошую результативность. В защите команда также пропустила шесть мячей в этих же матчах, что подчеркивает их уязвимость.

История встреч и текущая форма

В последней встрече этих команд Балтика одержала победу со счётом 1:0, что может добавить уверенности игрокам. Ростов будет стремиться взять реванш на своем поле, однако последние результаты не внушают оптимизма.

Прогноз

Учитывая текущую форму обеих команд и их борьбу в обороне, а также важность матча в борьбе за выживание (особенно для Балтики), есть все основания ожидать осторожную и ровную игру. Ростов, возможно, будет контролировать игру, но Балтика показала, что умеет забивать и бороться до последнего.

Рекомендация: Прогноз на «Ничья» за коэффициент 3.55 .

Эта рекомендация основывается на близком уровне текущей формы команд и потенциальной осторожности в их стремлении избежать поражения, что часто приводит к ничейному результату.

Коэффициенты:

П1 – 2,1

Х – 3,55

П2 – 3,45

Где смотреть матч Ростов – Балтика

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