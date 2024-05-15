Спартак – Рубин: прогноз на матч 19 мая 2024, РПЛ

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Лукойл Арена

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Этот матч между Спартаком и Рубином в 29-м туре Российской Премьер-лиги является важным для обеих команд, учитывая их позиции в турнирной таблице. Спартак находится на 5-м месте с 46 очками, в то время как Рубин занимает 7-е место с 41 очком. Оба клуба не проигрывают уже в пяти последних матчах, что свидетельствует о хорошей форме.

Атакующие и защитные характеристики

Спартак: Команда показывает устойчивые результаты в обороне, пропустив всего три гола в последних пяти играх. В атаке команда также демонстрирует стабильность, забив 6 мячей в последних пяти встречах. Домашняя площадка Лукойл Арена является сильной стороной, учитывая поддержку болельщиков.

Рубин: Рубин также показывает хорошие результаты в последних матчах, забив 9 мячей в последних пяти играх, но при этом пропустил 5 мячей. Рубин не проигрывает в последних пяти матчах, но его игра в гостях может быть менее уверенной по сравнению с домашними выступлениями.

Составы и тактические настройки

Составы обеих команд показывают хороший баланс между атакой и обороной. Однако важно отметить, что Спартак может использовать преимущество домашнего стадиона и более сбалансированной команды для контроля игры.

Прогноз

Исходя из текущей формы команд, их недавних результатов и предыдущих встреч, Спартак выглядит фаворитом в этом матче. Учитывая домашний статус и сильную защитную игру, а также атакующую мощь, Спартак имеет хорошие шансы на победу. Рубин, хотя и находится в хорошей форме, может столкнуться с проблемами в защите на выезде.

Рекомендация: Прогноз на «Победа хозяев» за коэффициент 1.78.

Эта ставка основывается на анализе текущей формы, игры на домашнем стадионе и общей силы команды Спартака, которая делает его фаворитом данной встречи.

Коэффициенты:

  • П1 – 1,78
  • Х – 4
  • П2 – 4,7

Где смотреть матч Спартак – Рубин

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Спартак – Рубин
Дата проведения
19 мая, 14.15, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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